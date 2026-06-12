Med in Cropton un campement d’artisanats vikings Association Les Ateliers de Harbard Thury-Harcourt-le-Hom samedi 22 août 2026.

Thury-Harcourt-le-Hom

Med in Cropton un campement d’artisanats vikings

Association Les Ateliers de Harbard 15 Hameau Cropton Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Med in Cropton un campement d’artisanats vikings

L’association Les Ateliers De Harbard vous propose de venir découvrir la troisième édition MED IN CROPTON .

Une Médiévale sur un site remarquable du 17eme siècle à Cropton (Curcy sur Orne).

Vous pourrez rencontrer plusieurs associations culturelles passionnées de notre Histoire Normande, plus précisément sur la période des invasions scandinaves. Ces personnes attachées aux gestes ancestraux vous communiquerons leurs expérimentations sur différents types d’artisanats (Filage de verre, Micro-fonderie, filage de laine et lin, tissage, fabrication de cordes, charpentes navale et domestique, cuisson céramiques, charbonnière, fabrication de goudron Norvégien…)

Vous pourrez également rencontrer sur un marché, différents artisans locaux que nous vous présenterons quelques semaines avant l’évènement.

Venez nombreux partager ce moment et maintenir cet évènement dans le temps ! .

Association Les Ateliers de Harbard 15 Hameau Cropton Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie ateliers.harbard@gmail.com

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English : Med in Cropton un campement d’artisanats vikings

Med in Cropton: a Viking craft camp

L’événement Med in Cropton un campement d’artisanats vikings Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-06-07 par OT Suisse Normande