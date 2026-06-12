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Séjour franco-allemand Thury-Harcourt-le-Hom

Séjour franco-allemand Thury-Harcourt-le-Hom lundi 3 août 2026.

Adresse : Accueil de loisirs

Ville : 14220 Thury-Harcourt-le-Hom

Département : Calvados

Début : lundi 3 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Tarif :

Thury-Harcourt-le-Hom

Séjour franco-allemand

Accueil de loisirs Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-03
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-03

Séjour franco-allemand
Accueil de loisirs
Rencontre binationale avec le centre de jeunesse allemand.   .

Accueil de loisirs Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie  

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English : Séjour franco-allemand

Franco-German stay

L’événement Séjour franco-allemand Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-06-07 par OT Suisse Normande

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