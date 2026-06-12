Séjour franco-allemand Thury-Harcourt-le-Hom
Séjour franco-allemand Thury-Harcourt-le-Hom lundi 3 août 2026.
Thury-Harcourt-le-Hom
Séjour franco-allemand
Accueil de loisirs Thury-Harcourt-le-Hom Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-03
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-03
Séjour franco-allemand
Accueil de loisirs
Rencontre binationale avec le centre de jeunesse allemand. .
Accueil de loisirs Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie
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English : Séjour franco-allemand
Franco-German stay
L’événement Séjour franco-allemand Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-06-07 par OT Suisse Normande
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