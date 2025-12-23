Marché paysan, Thanvillé

Marché paysan

rue du Château Thanvillé Bas-Rhin

EUR

Date :

Début : Jeudi 2026-01-08 16:00:00

fin : 2026-01-08 19:00:00

Date(s) :

2026-01-08 2026-01-15 2026-01-22 2026-01-29 2026-02-05 2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05 2026-03-12 2026-03-19 2026-03-26 2026-04-02 2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-14 2026-05-21

Produits bio et locaux avec présence de producteurs légumes, bières, fromages, miels, pains, viandes, jus de pommes. .

rue du Château Thanvillé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 72 32 63 96 kurzunguet@gmail.com





