Ouverture nocturne du Jardin Lilaveronica Thanvillé
Ouverture nocturne du Jardin Lilaveronica Thanvillé mardi 14 juillet 2026.
Thanvillé
Ouverture nocturne du Jardin Lilaveronica
rue du château Thanvillé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-07-14 21:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Visite libre du jardin. Animation musicale par les Joyeux Steigeois et soirée tartes flambées à partir de 18h. .
rue du château Thanvillé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 07 38 03 aoc.thanville67@gmail.com
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English :
L’événement Ouverture nocturne du Jardin Lilaveronica Thanvillé a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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