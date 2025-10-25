Thanvillé

Ouverture nocturne du Jardin Lilaveronica

rue du château Thanvillé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-14 14:00:00

fin : 2026-07-14 21:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Visite libre du jardin. Animation musicale par les Joyeux Steigeois et soirée tartes flambées à partir de 18h. .

rue du château Thanvillé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 07 38 03 aoc.thanville67@gmail.com

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English :

L’événement Ouverture nocturne du Jardin Lilaveronica Thanvillé a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé