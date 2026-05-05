Visite ludique enfant du château de Thanvillé Thanvillé
Visite ludique enfant du château de Thanvillé Thanvillé mercredi 24 juin 2026.
Thanvillé
Visite ludique enfant du château de Thanvillé
rue du Château Thanvillé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-24 14:00:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-19
Une visite ludique et exclusive du château de Thanvillé pour les plus jeunes aventuriers ! Grâce à un jeu de piste et les indications de nos guides, vous découvrirez la belle vie de château !
Pour les enfants de 4 à 12 ans. Places limitées. Réservation à l’Office de la Vallée de Villé. .
rue du Château Thanvillé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 11 69 info@valleedeville.fr
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English :
L’événement Visite ludique enfant du château de Thanvillé Thanvillé a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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