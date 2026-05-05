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Visite ludique enfant du château de Thanvillé Thanvillé

Visite ludique enfant du château de Thanvillé Thanvillé mercredi 24 juin 2026.

Adresse : rue du Château

Ville : 67220 Thanvillé

Département : Bas-Rhin

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Thanvillé

Visite ludique enfant du château de Thanvillé

rue du Château Thanvillé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-24 14:00:00
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-19

Une visite ludique et exclusive du château de Thanvillé pour les plus jeunes aventuriers ! Grâce à un jeu de piste et les indications de nos guides, vous découvrirez la belle vie de château !
Pour les enfants de 4 à 12 ans. Places limitées. Réservation à l’Office de la Vallée de Villé.   .

rue du Château Thanvillé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 11 69  info@valleedeville.fr

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English :

L’événement Visite ludique enfant du château de Thanvillé Thanvillé a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

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