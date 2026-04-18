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Marche populaire internationale Salle des fêtes Paul Lamm Hagondange

Marche populaire internationale Salle des fêtes Paul Lamm Hagondange vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes Paul Lamm

Adresse : Rue Henri Hoffmann

Ville : 57300 Hagondange

Département : Moselle

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Hagondange

Marche populaire internationale

Salle des fêtes Paul Lamm Rue Henri Hoffmann Hagondange Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 07:00:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Marche populaire internationale organisée par l’Entente sportive Hagondange.Tout public
0  .

Salle des fêtes Paul Lamm Rue Henri Hoffmann Hagondange 57300 Moselle Grand Est +33 6 32 18 64 51  willy.zimmermann57300@orange.fr

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English :

International popular walk organized by Entente sportive Hagondange.

L’événement Marche populaire internationale Hagondange a été mis à jour le 2026-04-18 par DESTINATION AMNEVILLE

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