Marche populaire internationale Salle des fêtes Paul Lamm Hagondange

Hagondange

Marche populaire internationale

Salle des fêtes Paul Lamm Rue Henri Hoffmann Hagondange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 07:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Marche populaire internationale organisée par l’Entente sportive Hagondange.Tout public

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Salle des fêtes Paul Lamm Rue Henri Hoffmann Hagondange 57300 Moselle Grand Est +33 6 32 18 64 51 willy.zimmermann57300@orange.fr

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English :

International popular walk organized by Entente sportive Hagondange.

L’événement Marche populaire internationale Hagondange a été mis à jour le 2026-04-18 par DESTINATION AMNEVILLE