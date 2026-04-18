Marche populaire internationale Salle des fêtes Paul Lamm Hagondange
Marche populaire internationale Salle des fêtes Paul Lamm Hagondange vendredi 1 mai 2026.
Hagondange
Marche populaire internationale
Salle des fêtes Paul Lamm Rue Henri Hoffmann Hagondange Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 07:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Marche populaire internationale organisée par l’Entente sportive Hagondange.Tout public
0 .
Salle des fêtes Paul Lamm Rue Henri Hoffmann Hagondange 57300 Moselle Grand Est +33 6 32 18 64 51 willy.zimmermann57300@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
International popular walk organized by Entente sportive Hagondange.
L’événement Marche populaire internationale Hagondange a été mis à jour le 2026-04-18 par DESTINATION AMNEVILLE