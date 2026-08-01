Marche populaire internationale Jacques Brultey Centre d’Animation Municipal Fraize
samedi 15 août 2026 · Centre d'Animation Municipal · Fraize
Informations pratiques
Fraize
Marche populaire internationale Jacques Brultey
Centre d’Animation Municipal 12 rue du pont de la forge Fraize Vosges
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15 07:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
41 ème marche populaire internationale proposée par l’Atehm sous l’égide de la Fédération française des sports populaire. 3 parcours de 8, 12 et 20 km. Départs de 7h à 14h et retours avant 18h.
Petite restauration et buvette sur place à l’arrivée.Tout public
3 .
Centre d’Animation Municipal 12 rue du pont de la forge Fraize 88230 Vosges Grand Est +33 6 85 95 89 32 houvion.jean-paul@wanadoo.fr
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English :
41st International Fun Run organized by Atehm under the auspices of the French Federation of Popular Sports. Three courses: 8, 12, and 20 km. Starts from 7:00 a.m. to 2:00 p.m., with finish times before 6:00 p.m.
Light refreshments and a refreshment stand available on-site at the finish line.
L’événement Marche populaire internationale Jacques Brultey Fraize a été mis à jour le 2026-08-04 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES
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