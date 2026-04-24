Marche populaire la Cuculotinne Complexe sportif des Hauts Peupliers ASPTT Metz

Metz

Marche populaire la Cuculotinne

Complexe sportif des Hauts Peupliers ASPTT 1 Rue des Hauts Peupliers Metz Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Embarquement 16ème cuculotinne by ASPTT , la précieuse ! Et vogue la galère de la 15ème sous la pluie.

Comme tous les ans, l’ASPTT METZ OMNISPORTS propose 3 parcours différents (5, 10 et 15km) départs libres (au fil de l’eau) et arrivées au club, et toujours en fil rouge, les fameuses venelles de Queuleu qui seront une nouvelle fois mises à l’honneur.

Pour le 4ème année, la (dé)marche se veut écolo Zéro déchet, pas de gobelet plastic, il faut venir avec sa gourde… Un plogging (non obligatoire) sera également proposé aux participants action de nettoyage citoyen avec ramassage des déchets sur les parcours.

Au retour de la marche, grands moments à partager avec la restauration assise dans la salle omnisports ou dans les espaces verts et diverses animations musique, artistes et artisans pour des démonstrations, ruche pédagogique, stand pour le respect de l’environnement…Il est préférable de se préinscrire (date limite le jeudi 11 juin 2026) mais l’inscription est possible le jour même.

La marque de fabrique de cette promenade le petit déjeuner est offert et 2 relais de ravitaillements sont proposés sur les parcours. A noter également, des parcours différents tous les ans ! Vous pourrez découvrir et suivre les 3 parcours 2026 le jour même via un QR CODE !

Cuculotinnes, cuculotins et autres alchimistes, magiciennes et magiciens, dieux et nymphes de tous les horizons, nous vous attendons nombreux dans une ambiance conviviale et festive ! Venez nombreux, seuls, en famille ou en groupe (départ entre 08h00 et 11h00).Tout public

4 .

Complexe sportif des Hauts Peupliers ASPTT 1 Rue des Hauts Peupliers Metz 57070 Moselle Grand Est +33 3 87 66 17 84 metz@asptt.com

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English :

Boarding the 16th cuculotinne by ASPTT, la précieuse ! And off we go to the 15th in the rain.

As every year, ASPTT METZ OMNISPORTS is offering 3 different routes (5, 10 and 15km): free departures (along the water) and arrivals at the club, with the famous alleys of Queuleu once again in the spotlight.

For the 4th year, the (un)walk will be eco-friendly: zero waste, no plastic cups, bring your own water bottle? Participants will also be able to take part in a plogging activity (not compulsory): a civic clean-up action involving the collection of garbage along the route.

After the walk, there’ll be plenty to share with participants, with food and drink served in the sports hall or in the green spaces, and a variety of events including music, demonstrations by artists and craftsmen, an educational beehive, and a stand promoting respect for the environment… It’s best to pre-register (deadline Thursday June 11, 2026), but registration is possible on the day itself.

The trademark of this walk: breakfast is provided and 2 refreshment stations are available along the way. And don’t forget the different routes every year! You can discover and follow the 3 2026 routes on the day using a QR CODE!

Cuculotinnes, cuculotins and other alchemists, magicians, gods and nymphs from all horizons, we look forward to seeing you in a friendly and festive atmosphere! Come one, come all, alone, with your family or in a group (departures between 08:00 and 11:00).

L’événement Marche populaire la Cuculotinne Metz a été mis à jour le 2026-04-21 par AGENCE INSPIRE METZ