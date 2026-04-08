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Marche populaire la printaniere Espace Rachel Foglia Jarny

Marche populaire la printaniere Espace Rachel Foglia Jarny dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Espace Rachel Foglia

Adresse : 37 rue des ecoles

Ville : 54800 Jarny

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Jarny

Marche populaire la printaniere

Espace Rachel Foglia 37 rue des ecoles Jarny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-03 07:00:00
fin : 2026-05-03 14:00:00

Date(s) :
2026-05-03

2ème marche populaire internationale.
La printanière .
Parcours de 6, 12 et 20 km.Tout public
  .

Espace Rachel Foglia 37 rue des ecoles Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 06 49 14 10  contact@ffsp.fr

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English :

2nd International People’s March.
La printanière .
6, 12 and 20 km routes.

L’événement Marche populaire la printaniere Jarny a été mis à jour le 2026-04-08 par MILTOL