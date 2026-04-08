Marche populaire la printaniere Espace Rachel Foglia Jarny
Marche populaire la printaniere Espace Rachel Foglia Jarny dimanche 3 mai 2026.
Jarny
Marche populaire la printaniere
Espace Rachel Foglia 37 rue des ecoles Jarny Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-03 07:00:00
fin : 2026-05-03 14:00:00
Date(s) :
2026-05-03
2ème marche populaire internationale.
La printanière .
Parcours de 6, 12 et 20 km.Tout public
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Espace Rachel Foglia 37 rue des ecoles Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 06 49 14 10 contact@ffsp.fr
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English :
2nd International People’s March.
La printanière .
6, 12 and 20 km routes.
L’événement Marche populaire la printaniere Jarny a été mis à jour le 2026-04-08 par MILTOL