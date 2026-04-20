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Vide grenier Jarny

Vide grenier Jarny

Vide grenier Jarny jeudi 14 mai 2026.

Adresse : 37 rue des ecoles

Ville : 54800 Jarny

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Jarny

Vide grenier

37 rue des ecoles Jarny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-05-14 08:00:00
fin : 2026-05-14 17:00:00

Date(s) :
2026-05-14

Vide grenier
Exposition de véhicules anciens
Restauration et buvetteTout public
0  .

37 rue des ecoles Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 85 71 50 53 

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English :

Flea market
Exhibition of vintage vehicles
Catering and refreshments

L’événement Vide grenier Jarny a été mis à jour le 2026-04-20 par MILTOL

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