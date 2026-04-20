Jarny

Vide grenier

37 rue des ecoles Jarny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-14 08:00:00

fin : 2026-05-14 17:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Vide grenier

Exposition de véhicules anciens

Restauration et buvetteTout public

0 .

37 rue des ecoles Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 85 71 50 53

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English :

Flea market

Exhibition of vintage vehicles

Catering and refreshments

L’événement Vide grenier Jarny a été mis à jour le 2026-04-20 par MILTOL