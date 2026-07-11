Informations pratiques

Lauw

Marche populaire

1 Rue du Château Lauw Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-08 07:00:00

fin : 2026-08-09 14:00:00

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-09

Venez participer à la 40ème marche populaire de Lauw. 2 parcours proposés un grand parcours de 12 km (+320m de dénivelé) et un plus petit de 6km (+100m de dénivelé). Repas chauds ou froids possibles au Cercle St Martin de Masevaux-Niederbruck ou à la salle polyvalente de Lauw.

Venez participer à la 40ème marche populaire de Lauw. 2 parcours proposés un grand parcours de 12 km (+320m de dénivelé) et un plus petit de 6km (+100m de dénivelé). Repas chauds ou froids possibles au Cercle St Martin de Masevaux-Niederbruck ou à la salle polyvalente de Lauw. .

1 Rue du Château Lauw 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 44 12

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English :

Come and take part in Lauw’s 40th popular walk. 2 routes on offer: a longer 12km route (+320m ascent) and a shorter 6km route (+100m ascent). Hot or cold meals available at Cercle St Martin de Masevaux-Niederbruck or salle polyvalente de Lauw.

L’événement Marche populaire Lauw a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach