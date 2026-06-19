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Tournoi de pétanque en triplettes formées Lauw

Tournoi de pétanque en triplettes formées Lauw

Tournoi de pétanque en triplettes formées Lauw dimanche 2 août 2026.

Adresse
Rue du Comte d'Auvé
Ville
68290 Lauw
Département
Haut-Rhin
Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif

Lauw

Tournoi de pétanque en triplettes formées

Rue du Comte d’Auvé Lauw Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Week-end pétanque ouvert à tous. Inscriptions à partir de 9h, début du concours à 10h, dotations parties gagnée + classement final. Buvette et petite restauration sur place. Entrée libre, participation payante.
Week-end pétanque ouvert à tous. Inscriptions à partir de 9h, début du concours à 10h, dotations parties gagnée + classement final. Buvette et petite restauration sur place.   .

Rue du Comte d’Auvé Lauw 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 79 34 28 23 

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English :

Pétanque weekend open to everyone. Registration begins at 9 a.m., tournament starts at 10 a.m. Prizes: for winning games and final standings. Refreshments and light snacks available on site. Free admission; entry fee applies.

L’événement Tournoi de pétanque en triplettes formées Lauw a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach

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