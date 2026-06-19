Tournoi de pétanque en doublettes formées Lauw
Tournoi de pétanque en doublettes formées Lauw samedi 1 août 2026.
Lauw
Tournoi de pétanque en doublettes formées
Rue du Comte d’Auvé Lauw Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01 13:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Week-end pétanque ouvert à tous. Inscriptions à partir de 13h, redistribution des mises aux parties gagnantes à partir des 16èmes. Buvette et petite restauration sur place. Entrée libre, participation payante.
Week-end pétanque ouvert à tous. Inscriptions à partir de 13h, redistribution des mises aux parties gagnantes à partir des 16èmes. Buvette et petite restauration sur place. Entrée libre, participation payante. .
Rue du Comte d’Auvé Lauw 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 79 34 28 23
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English :
Pétanque weekend open to everyone. Registration begins at 1:00 p.m.; prize money will be awarded to the winning teams starting in the round of 16. Refreshments and light snacks available on site. Free admission; entry fee applies.
L’événement Tournoi de pétanque en doublettes formées Lauw a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach
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