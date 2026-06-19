Lauw

Tournoi de pétanque en doublettes formées

Rue du Comte d’Auvé Lauw Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01 13:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Week-end pétanque ouvert à tous. Inscriptions à partir de 13h, redistribution des mises aux parties gagnantes à partir des 16èmes. Buvette et petite restauration sur place. Entrée libre, participation payante.

Week-end pétanque ouvert à tous. Inscriptions à partir de 13h, redistribution des mises aux parties gagnantes à partir des 16èmes. Buvette et petite restauration sur place. Entrée libre, participation payante. .

Rue du Comte d’Auvé Lauw 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 79 34 28 23

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English :

Pétanque weekend open to everyone. Registration begins at 1:00 p.m.; prize money will be awarded to the winning teams starting in the round of 16. Refreshments and light snacks available on site. Free admission; entry fee applies.

L’événement Tournoi de pétanque en doublettes formées Lauw a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach