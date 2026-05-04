Mailleroncourt-Charette

Marche populaire

Mailleroncourt-Charette Haute-Saône

Tarif : 2 – 2 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Les chasseurs de l’ACCA de Mailleroncourt-Charette organisent leur marche populaire.

Marches

Parcours de 8 km environ principalement sur chemins forestiers.

Thème la forêt (commentaires assurés par le technicien ONF de notre triage).

Visite du GAEC Saint Léger (producteur de lait pour fabriquer le gruyère de France AOP).

Marche libre inscriptions de 8 à 12 heures prix 2€

Marche groupée inscriptions dès 8 heures. Départ: 9h30 prix 2 €

RDV Maison, Animation, Culture (MAC) Mailleroncourt-Charette.

Repas:

Repas copieux avec tombola gratuite.

Vers 12h30.

Pour les marcheurs et les non-marcheurs.

22€ adultes 10€ enfants.

Réservation nécessaire au 06 77 26 50 22 ou 06 86 51 89 59 .

Mailleroncourt-Charette 70240 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 26 50 22

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English : Marche populaire

L’événement Marche populaire Mailleroncourt-Charette a été mis à jour le 2026-05-04 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)