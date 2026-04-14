Visite du jardin de la Cude, Parc à l’anglaise la Cude, Mailleroncourt-Charette

Visite du jardin de la Cude 6 et 7 juin Parc à l’anglaise la Cude Haute-Saône

Tarif : 6 € | 4 € pour les moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Niché dans la vallée du Durgeon, à flanc de coteau dans les Vosges du Sud, nous vous invitons à découvrir un cadre naturel idéal pour se détendre, loin du bruit de la ville. Avec sa configuration unique et sa biodiversité exceptionnelle, ce parc est l’endroit idéal pour se ressourcer et profiter d’un bol d’air pur. Vous y trouverez des essences d’arbres communes, mais aussi des variétés plus rares, venues de différentes régions et continents.

Suivez les allées sinueuses du parc jusqu’à un espace créatif naturel. Là, vous découvrirez un parcours pieds nus et des œuvres de land art réalisées par des amis artistes. Laissez-vous séduire par les sculptures, les fontaines et les autres surprises qui jalonnent votre chemin.

Cette année, à l’occasion des « Rendez-vous aux jardins », laissez-vous surprendre par le thème des cinq sens et ouvrez grand les yeux : la vue sera à l’honneur tout au long de la visite.

Parc à l’anglaise la Cude 3 rue de la Mairie, 70240 Mailleroncourt-Charette Mailleroncourt-Charette 70240 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384958393 http://larboretumlacude.fr/ Ce parc de collection est un site arboré, dont le relief en fait un lieu exceptionnel, qui propose aux visiteurs de découvrir plus de 600 espèces d’arbres et d’arbustes à fleurs de tous les continents. Un refuge LPO, avec 30 nichoirs, est installé pour recevoir les oiseaux de la région.

Niché dans la vallée du Durgeon, à flanc de coteau dans les Vosges du Sud, nous vous invitons à découvrir un cadre naturel idéal pour se détendre, loin du bruit de la ville. Avec sa configuration et …

© Chantal Folley