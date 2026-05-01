Marche pour les P’tits Loups Différentes boucles Montigny-en-Morvan
Marche pour les P’tits Loups Différentes boucles Montigny-en-Morvan jeudi 14 mai 2026.
Montigny-en-Morvan
Marche pour les P’tits Loups
Différentes boucles Autour de Montigny Montigny-en-Morvan Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 9 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 08:00:00
fin : 2026-05-14 14:00:00
Date(s) :
2026-05-14
“Marche pour les P’tits Loups” à Montigny en Morvan. Départ libre entre 8h et 10h de la cour d’école. Ravitaillement en sac et buffet à l’arrivée compris. Petite boucle de 5km: 5€ ; Grande boucle de 14km 7€ ; Boucle VTT de 26 km 9€. Gratuit pour les enfants du RPI. 06 52 92 70 57 .
Différentes boucles Autour de Montigny Montigny-en-Morvan 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 92 70 57 pourlesptitsloups58@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marche pour les P’tits Loups
L’événement Marche pour les P’tits Loups Montigny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
À voir aussi à Montigny-en-Morvan (Nièvre)
- Dans la peau d’un forestier Montigny-en-Morvan 8 août 2026