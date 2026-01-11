Marche printanière du 1er mai

62 rue de la Perheux Wildersbach Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-01 16:00:00

2026-05-01

Promenade sur les hauteurs de Wildersbach, à la découverte du réveil printanier de la nature. Au retour, bœuf à la broche, garniture, dessert et café. Conditions chaussures & équipement de marche, vêtements adaptés selon la météo, marche libre, parcours fléché, restauration sur réservation (20€, 12€ -12 ans hors buvette). Parcours 9 km, 150 m dénivelé, 3h, niveau intermédiaire.

62 rue de la Perheux Wildersbach 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 7 88 81 74 43 hazemannluc@gmail.com

English :

Walk on the heights of Wildersbach to discover the spring awakening of nature. On the way back, spit-roasted beef, garnish, dessert and coffee. Conditions: walking shoes & equipment, suitable clothes according to the weather, free walking, signposted route, catering on reservation (20?, 12? -12 years excluding refreshment bar). Route 9 km, 150 m difference in altitude, 3h, intermediate level.

L’événement Marche printanière du 1er mai Wildersbach a été mis à jour le 2026-01-11 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche