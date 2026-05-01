Wildersbach

Pièce de théâtre Dans le potage…

154 rue du Ravin Wildersbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-10 15:30:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Un vieil auteur de théâtre, décalé, quelque peu has been , reçoit un jour dans son studio parisien défraîchi une jeune journaliste qui pourrait relancer sa carrière…Théâtre de boulevard, suivi d’un moment de convivialité avec repas et boissons.

D’après la pièce Au bout du rouleau, de Jean-Pierre Martinez.

Un vieil auteur de théâtre, décalé, quelque peu has been, reçoit un jour dans son studio parisien défraîchi une jeune journaliste qui pourrait relancer sa carrière…

Claire et Patrick égrènent, avec le sourire décontracté qui sied à la comédie de boulevard, une rencontre pour le moins débridée, au rythme s’accélèrent peu à peu, forte de moult retours de situations, mais plus encore, d’un regard tendre et acéré sur leur passion commune le théâtre.

Après le spectacle, bière, vins, salade de pommes de terre avec knacks, tartes flambées, dessert, café, tout à volonté. Participation 40 euros tout compris (Nous ne prenons pas la formule spectacle seul).

Sur inscription au 06 07 78 88 79. .

154 rue du Ravin Wildersbach 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 78 88 79

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English :

An old, offbeat, somewhat has-been playwright receives a young journalist in his faded Parisian studio one day, who could revive his career…Théâtre de boulevard, followed by a convivial meal and drinks.

L’événement Pièce de théâtre Dans le potage… Wildersbach a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche