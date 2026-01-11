Pique-nique Brotelets au chenôt Wildersbach
Pique-nique Brotelets au chenôt Wildersbach jeudi 14 mai 2026.
Pique-nique Brotelets au chenôt
Wildersbach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-14 12:00:00
fin : 2026-05-14 16:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Depuis le village de Wildersbach rejoignez l’abri du parcours de santé Le Chenôt pour un repas tiré du sac ou à partager (charcuterie, salades), accompagné de pommes de terres grillées dans la cendre de feu de bois appelées Brotelets . Conditions participation libre, repas tiré du sac, Brotelets offertes, grillades & boissons payantes.
Wildersbach 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 7 88 81 74 43 hazemannluc@gmail.com
English :
From the village of Wildersbach, join the shelter of the fitness trail Le Chenôt for a packed lunch or to share (cold cuts, salads), accompanied by potatoes grilled in the ashes of a wood fire called Brotelets . Conditions free participation, bag lunch, Brotelets offered, grilled meat & drinks paid.
