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Marché producteurs locaux de Bétête Salle des Fêtes Bétête

Marché producteurs locaux de Bétête Salle des Fêtes Bétête

Marché producteurs locaux de Bétête Salle des Fêtes Bétête dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Salle des Fêtes

Adresse : Bétête

Ville : 23270 Bétête

Département : Creuse

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 15 15 Tarif de base plein tarif

Bétête

Marché producteurs locaux de Bétête

Salle des Fêtes Bétête Bétête Creuse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 15:00:00

Date(s) :
2026-05-03

Marché de producteurs locaux. Spectacle Cirque Bidon . Buvette et restauration.
Pour le repas réservation avant le 25 avril.   .

Salle des Fêtes Bétête Bétête 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 37 95 52  daniele23270@gmail.com

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English : Marché producteurs locaux de Bétête

L’événement Marché producteurs locaux de Bétête Bétête a été mis à jour le 2026-04-14 par Creuse Confluence Tourisme

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