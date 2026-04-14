Marché producteurs locaux de Bétête Salle des Fêtes Bétête
Marché producteurs locaux de Bétête Salle des Fêtes Bétête dimanche 3 mai 2026.
Bétête
Marché producteurs locaux de Bétête
Salle des Fêtes Bétête Bétête Creuse
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 15:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Marché de producteurs locaux. Spectacle Cirque Bidon . Buvette et restauration.
Pour le repas réservation avant le 25 avril. .
Salle des Fêtes Bétête Bétête 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 37 95 52 daniele23270@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché producteurs locaux de Bétête
L’événement Marché producteurs locaux de Bétête Bétête a été mis à jour le 2026-04-14 par Creuse Confluence Tourisme
À voir aussi à Bétête (Creuse)
- Circuit par gués et par monts Bétête Creuse 1 mai 2026