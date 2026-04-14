Bétête

Marché producteurs locaux de Bétête

Salle des Fêtes Bétête Bétête Creuse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-03 15:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Marché de producteurs locaux. Spectacle Cirque Bidon . Buvette et restauration.

Pour le repas réservation avant le 25 avril. .

Salle des Fêtes Bétête Bétête 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 37 95 52 daniele23270@gmail.com

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English : Marché producteurs locaux de Bétête

L’événement Marché producteurs locaux de Bétête Bétête a été mis à jour le 2026-04-14 par Creuse Confluence Tourisme