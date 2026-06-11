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Marché Producteurs locaux de Bétête Bétête

Marché Producteurs locaux de Bétête Bétête

Marché Producteurs locaux de Bétête Bétête dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Salle des Fêtes

Ville : 23270 Bétête

Département : Creuse

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 12 12 Tarif de base plein tarif

Bétête

Marché Producteurs locaux de Bétête

Salle des Fêtes Bétête Creuse

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 16:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Marché de producteurs locaux, spectacle gratuit Déambulation Spectacle ( Magie, arts du cirque, numéros équestres ), buvette, burger truck, barbecue (saucisses, merguez, salades, crêpes à l’orange).   .

Salle des Fêtes Bétête 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 37 95 52  daniele23270@gmail.com

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English : Marché Producteurs locaux de Bétête

L’événement Marché Producteurs locaux de Bétête Bétête a été mis à jour le 2026-06-11 par Creuse Confluence Tourisme

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