Bétête

Marché Producteurs locaux de Bétête

Salle des Fêtes Bétête Creuse

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 16:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Marché de producteurs locaux, spectacle gratuit Déambulation Spectacle ( Magie, arts du cirque, numéros équestres ), buvette, burger truck, barbecue (saucisses, merguez, salades, crêpes à l’orange). .

Salle des Fêtes Bétête 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 37 95 52 daniele23270@gmail.com

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English : Marché Producteurs locaux de Bétête

L’événement Marché Producteurs locaux de Bétête Bétête a été mis à jour le 2026-06-11 par Creuse Confluence Tourisme