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Marche Quand la botanique rencontre la géologie Départ devant la salle des fêtes Lorquin

Marche Quand la botanique rencontre la géologie Départ devant la salle des fêtes Lorquin dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Départ devant la salle des fêtes

Adresse : 41 rue du général Leclerc

Ville : 57790 Lorquin

Département : Moselle

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Lorquin

Marche Quand la botanique rencontre la géologie

Départ devant la salle des fêtes 41 rue du général Leclerc Lorquin Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :
2026-04-26

L’association Lire à Lorquin organise une marche adaptée à tous les niveaux, encadrée par des guides du Club Vosgien de Sarrebourg-Abreschviller. Durée de 2 heures avec les arrêts.Tout public
0  .

Départ devant la salle des fêtes 41 rue du général Leclerc Lorquin 57790 Moselle Grand Est +33 6 59 36 18 47 

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English :

The Lire à Lorquin association is organizing a walk suitable for all levels, supervised by guides from the Club Vosgien de Sarrebourg-Abreschviller. Duration 2 hours with stops.

L’événement Marche Quand la botanique rencontre la géologie Lorquin a été mis à jour le 2026-04-19 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG

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