Marche Quand la botanique rencontre la géologie Départ devant la salle des fêtes Lorquin
Marche Quand la botanique rencontre la géologie Départ devant la salle des fêtes Lorquin dimanche 26 avril 2026.
Lorquin
Marche Quand la botanique rencontre la géologie
Départ devant la salle des fêtes 41 rue du général Leclerc Lorquin Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 12:00:00
Date(s) :
2026-04-26
L’association Lire à Lorquin organise une marche adaptée à tous les niveaux, encadrée par des guides du Club Vosgien de Sarrebourg-Abreschviller. Durée de 2 heures avec les arrêts.Tout public
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Départ devant la salle des fêtes 41 rue du général Leclerc Lorquin 57790 Moselle Grand Est +33 6 59 36 18 47
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English :
The Lire à Lorquin association is organizing a walk suitable for all levels, supervised by guides from the Club Vosgien de Sarrebourg-Abreschviller. Duration 2 hours with stops.
L’événement Marche Quand la botanique rencontre la géologie Lorquin a été mis à jour le 2026-04-19 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG
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