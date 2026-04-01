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Sortie nature quand la botanique rencontre la géologie Salle des fêtes Lorquin

Sortie nature quand la botanique rencontre la géologie Salle des fêtes Lorquin dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Départ 41 rue du Général Leclerc

Ville : 57790 Lorquin

Département : Moselle

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Lorquin

Sortie nature quand la botanique rencontre la géologie

Salle des fêtes Départ 41 rue du Général Leclerc Lorquin Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Marche encadrée par le Club Vosgien.Tout public
0  .

Salle des fêtes Départ 41 rue du Général Leclerc Lorquin 57790 Moselle Grand Est +33 6 59 36 18 47 

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English :

Walk supervised by the Club Vosgien.

L’événement Sortie nature quand la botanique rencontre la géologie Lorquin a été mis à jour le 2026-04-22 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG

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