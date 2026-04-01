Sortie nature quand la botanique rencontre la géologie Salle des fêtes Lorquin

Lorquin

Sortie nature quand la botanique rencontre la géologie

Salle des fêtes Départ 41 rue du Général Leclerc Lorquin Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Marche encadrée par le Club Vosgien.Tout public

0 .

Salle des fêtes Départ 41 rue du Général Leclerc Lorquin 57790 Moselle Grand Est +33 6 59 36 18 47

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English :

Walk supervised by the Club Vosgien.

L’événement Sortie nature quand la botanique rencontre la géologie Lorquin a été mis à jour le 2026-04-22 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG