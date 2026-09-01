Marche rose Maison de Santé Rupt-sur-Moselle
dimanche 18 octobre 2026 · Maison de Santé · Rupt-sur-Moselle
Informations pratiques
Rupt-sur-Moselle
Marche rose
Maison de Santé 4 rue Louis Courroy Rupt-sur-Moselle Vosges
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-18 08:45:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Participez à la deuxième édition organisée au profit de la Ligue Contre le Cancer. Inscription sur place avec un accessoire rose. 3 parcours au choix 2, 5 et 10 km. Informations par téléphone.Tout public
3 .
Maison de Santé 4 rue Louis Courroy Rupt-sur-Moselle 88360 Vosges Grand Est +33 7 67 75 35 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us for the second annual event organized to benefit the League Against Cancer. Register on-site by bringing a pink accessory. Choose from 3 routes: 2, 5, and 10 km. Call for more information.
L’événement Marche rose Rupt-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-09-01 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES
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