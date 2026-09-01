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AGENDA · Rupt-sur-Moselle

Marche rose Maison de Santé Rupt-sur-Moselle

dimanche 18 octobre 2026 · Maison de Santé · Rupt-sur-Moselle

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
08:45:00
Lieu
Maison de Santé
Adresse
4 rue Louis Courroy
Ville
88360 Rupt-sur-Moselle
Département
Vosges
Tarif
3 Tarif de base plein tarif

Rupt-sur-Moselle

Marche rose

Maison de Santé 4 rue Louis Courroy Rupt-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-18 08:45:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Participez à la deuxième édition organisée au profit de la Ligue Contre le Cancer. Inscription sur place avec un accessoire rose. 3 parcours au choix 2, 5 et 10 km. Informations par téléphone.Tout public
3  .

Maison de Santé 4 rue Louis Courroy Rupt-sur-Moselle 88360 Vosges Grand Est +33 7 67 75 35 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for the second annual event organized to benefit the League Against Cancer. Register on-site by bringing a pink accessory. Choose from 3 routes: 2, 5, and 10 km. Call for more information.

L’événement Marche rose Rupt-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-09-01 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES

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