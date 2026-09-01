Marche rose Terrain de pétanque Vieille-Brioude
dimanche 20 septembre 2026 · Terrain de pétanque · Vieille-Brioude
Informations pratiques
Vieille-Brioude
Marche rose
Terrain de pétanque Le bourg Vieille-Brioude Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Marche rose organisée par GMD et La Ligue contre le cancer Haute-Loire, avec des circuits de 6 et 8 km.
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Terrain de pétanque Le bourg Vieille-Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 36 31 41 48
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English :
Pink Walk organized by GMD and the Haute-Loire Cancer League, featuring 6- and 8-km routes.
L’événement Marche rose Vieille-Brioude a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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