Marche rose Terrain de pétanque Vieille-Brioude

Informations pratiques

Vieille-Brioude

Marche rose

Terrain de pétanque Le bourg Vieille-Brioude Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Marche rose organisée par GMD et La Ligue contre le cancer Haute-Loire, avec des circuits de 6 et 8 km.

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Terrain de pétanque Le bourg Vieille-Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 36 31 41 48

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English :

Pink Walk organized by GMD and the Haute-Loire Cancer League, featuring 6- and 8-km routes.

L’événement Marche rose Vieille-Brioude a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne