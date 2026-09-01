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AGENDA · Vieille-Brioude

Marche rose Terrain de pétanque Vieille-Brioude

dimanche 20 septembre 2026 · Terrain de pétanque · Vieille-Brioude

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Terrain de pétanque
Adresse
Le bourg
Ville
43100 Vieille-Brioude
Département
Haute-Loire
Tarif
10 10

Vieille-Brioude

Marche rose

Terrain de pétanque Le bourg Vieille-Brioude Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Marche rose organisée par GMD et La Ligue contre le cancer Haute-Loire, avec des circuits de 6 et 8 km.
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Terrain de pétanque Le bourg Vieille-Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 36 31 41 48 

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English :

Pink Walk organized by GMD and the Haute-Loire Cancer League, featuring 6- and 8-km routes.

L’événement Marche rose Vieille-Brioude a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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