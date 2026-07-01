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AGENDA · Soustons

Marché saisonnier Soustons

jeudi 16 juillet 2026 · Soustons

Marché saisonnier Soustons

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Place Robert Lassalle
Ville
40140 Soustons
Département
Landes
Tarif

Soustons

Marché saisonnier

Place Robert Lassalle Soustons Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 08:00:00
fin : 2026-07-16 13:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Idéal pour un complément de produits locaux, il se tient sous les platanes de la place Robert Lassalle, en juillet et août.
Idéal pour un complément de produits locaux, il se tient sous les platanes de la place Robert Lassalle, en juillet et août.   .

Place Robert Lassalle Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 54 99  stephane.tourbier@mairie-soustons.fr

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English : Marché saisonnier

Ideal for complementing local produce, it takes place under the plane trees of Place Robert Lassalle in July and August.

L’événement Marché saisonnier Soustons a été mis à jour le 2026-07-01 par OTI LAS

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