Informations pratiques

Soustons

Marché saisonnier

Place Robert Lassalle Soustons Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 08:00:00

fin : 2026-07-16 13:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Idéal pour un complément de produits locaux, il se tient sous les platanes de la place Robert Lassalle, en juillet et août.

Idéal pour un complément de produits locaux, il se tient sous les platanes de la place Robert Lassalle, en juillet et août. .

Place Robert Lassalle Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 54 99 stephane.tourbier@mairie-soustons.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché saisonnier

Ideal for complementing local produce, it takes place under the plane trees of Place Robert Lassalle in July and August.

L’événement Marché saisonnier Soustons a été mis à jour le 2026-07-01 par OTI LAS