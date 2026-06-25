Marché semi-nocturne au bord de l’eau Prégilbert
Marché semi-nocturne au bord de l’eau Prégilbert samedi 25 juillet 2026.
Prégilbert
Marché semi-nocturne au bord de l’eau
Au pied du pont Prégilbert Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 17:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Au programme producteurs locaux, artisans, créateurs, restauration et buvette, ambiance conviviale sous les lampions, animations pour petits et grands, joutes nautiques et concert. .
Au pied du pont Prégilbert 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 41 05
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English : Marché semi-nocturne au bord de l’eau
L’événement Marché semi-nocturne au bord de l’eau Prégilbert a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois