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Marché semi-nocturne au bord de l’eau Prégilbert

Marché semi-nocturne au bord de l’eau Prégilbert samedi 25 juillet 2026.

Adresse
Au pied du pont
Ville
89460 Prégilbert
Département
Yonne
Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Prégilbert

Marché semi-nocturne au bord de l’eau

Au pied du pont Prégilbert Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 17:30:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Au programme producteurs locaux, artisans, créateurs, restauration et buvette, ambiance conviviale sous les lampions, animations pour petits et grands, joutes nautiques et concert.   .

Au pied du pont Prégilbert 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 41 05 

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English : Marché semi-nocturne au bord de l’eau

L’événement Marché semi-nocturne au bord de l’eau Prégilbert a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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