Marché semi-nocturne au bord de l’eau Prégilbert samedi 25 juillet 2026.

Prégilbert

Marché semi-nocturne au bord de l’eau

Au pied du pont Prégilbert Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 17:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Au programme producteurs locaux, artisans, créateurs, restauration et buvette, ambiance conviviale sous les lampions, animations pour petits et grands, joutes nautiques et concert. .

Au pied du pont Prégilbert 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 41 05

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English : Marché semi-nocturne au bord de l’eau

L’événement Marché semi-nocturne au bord de l’eau Prégilbert a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois