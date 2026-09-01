Informations pratiques

Beyren-lès-Sierck

Marche semi-nocturne

1 Place du Foyer Beyren-lès-Sierck Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 17:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

L’association de la jeunesse de Beyren-Gandren vous invite à sa marche semi-nocturne !

Un parcours de 4-5km vous attend avec un ravitaillement en milieu de parcours. Un repas est ensuite proposé pour conclure la soirée dans une ambiance conviviale ! Ce repas est également accessible sans faire la marche.

Inscription obligatoire avec règlement avant le 15 septembre 2026.Tout public

0 .

1 Place du Foyer Beyren-lès-Sierck 57570 Moselle Grand Est +33 6 08 88 58 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Beyren-Gandren Youth Association invites you to its semi-night walk!

A 4-5 km route awaits you, with a refreshment stop halfway through. A meal will be served afterward to wrap up the evening in a friendly atmosphere! You’re also welcome to join the meal without participating in the walk.

Registration is required, and payment must be made by September 15, 2026.

L’événement Marche semi-nocturne Beyren-lès-Sierck a été mis à jour le 2026-08-30 par OT CATTENOM ET ENVIRONS