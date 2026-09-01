Marche semi-nocturne Beyren-lès-Sierck
samedi 26 septembre 2026 · Beyren-lès-Sierck
Informations pratiques
Beyren-lès-Sierck
Marche semi-nocturne
1 Place du Foyer Beyren-lès-Sierck Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 17:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
L’association de la jeunesse de Beyren-Gandren vous invite à sa marche semi-nocturne !
Un parcours de 4-5km vous attend avec un ravitaillement en milieu de parcours. Un repas est ensuite proposé pour conclure la soirée dans une ambiance conviviale ! Ce repas est également accessible sans faire la marche.
Inscription obligatoire avec règlement avant le 15 septembre 2026.Tout public
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1 Place du Foyer Beyren-lès-Sierck 57570 Moselle Grand Est +33 6 08 88 58 17
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English :
The Beyren-Gandren Youth Association invites you to its semi-night walk!
A 4-5 km route awaits you, with a refreshment stop halfway through. A meal will be served afterward to wrap up the evening in a friendly atmosphere! You’re also welcome to join the meal without participating in the walk.
Registration is required, and payment must be made by September 15, 2026.
L’événement Marche semi-nocturne Beyren-lès-Sierck a été mis à jour le 2026-08-30 par OT CATTENOM ET ENVIRONS