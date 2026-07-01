Informations pratiques

Saint-Avit

Marche semi-nocturne et Diner

Le Bourg Saint-Avit Charente

Tarif : 7 – 7 – EUR

De 7 à 11 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:30:00

fin : 2026-07-11 23:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Marche semi-nocturne avec repas proposé tout au long du parcours! rendez vous au parking du cimetiere

Départ libre de 18h30 à 19 h30

Parcours de 9 et 12 km

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Le Bourg Saint-Avit 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 40 90 93 pasquiermickael@sfr.fr

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English : Marche semi-nocturne et Diner

Semi-night walk on Saturday 11 July 2026 in Saint-Avit

Open start between 6.30 pm and 7.30 pm

9 km and 12 km routes

L’événement Marche semi-nocturne et Diner Saint-Avit a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Sud Charente