Marche semi-nocturne et Diner Saint-Avit
samedi 11 juillet 2026 · Saint-Avit
Informations pratiques
Saint-Avit
Marche semi-nocturne et Diner
Le Bourg Saint-Avit Charente
Tarif : 7 – 7 – EUR
De 7 à 11 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:30:00
fin : 2026-07-11 23:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Marche semi-nocturne avec repas proposé tout au long du parcours! rendez vous au parking du cimetiere
Départ libre de 18h30 à 19 h30
Parcours de 9 et 12 km
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Le Bourg Saint-Avit 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 40 90 93 pasquiermickael@sfr.fr
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English : Marche semi-nocturne et Diner
Semi-night walk on Saturday 11 July 2026 in Saint-Avit
Open start between 6.30 pm and 7.30 pm
9 km and 12 km routes
L’événement Marche semi-nocturne et Diner Saint-Avit a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Sud Charente
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