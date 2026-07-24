Marche semi nocturne Saint-Savin
vendredi 11 septembre 2026 · Saint-Savin
Informations pratiques
Saint-Savin
Marche semi nocturne
Place de la libération Saint-Savin Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:30:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Une marche semi nocturne pour découvrir l acampagne de Saint-Savin entre amis ou en famille. Suivez cette randonnée au rythme des chemsin avan tla tombée de la nuti …
2 parcours = 5km et 10km .
Place de la libération Saint-Savin 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 95 07 93
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English : Marche semi nocturne
L’événement Marche semi nocturne Saint-Savin a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Latitude Nord Gironde
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