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AGENDA · Saint-Savin

Marche semi nocturne Saint-Savin

vendredi 11 septembre 2026 · Saint-Savin

Marche semi nocturne Saint-Savin

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Place de la libération
Ville
33920 Saint-Savin
Département
Gironde
Tarif
0 0 0 Gratuit

Saint-Savin

Marche semi nocturne

Place de la libération Saint-Savin Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:30:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Une marche semi nocturne pour découvrir l acampagne de Saint-Savin entre amis ou en famille. Suivez cette randonnée au rythme des chemsin avan tla tombée de la nuti …
2 parcours = 5km et 10km   .

Place de la libération Saint-Savin 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 95 07 93 

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English : Marche semi nocturne

L’événement Marche semi nocturne Saint-Savin a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Latitude Nord Gironde

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