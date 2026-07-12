UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Savin

Festival de Musique Ancienne, récital d’orgue par Frédéric Muñoz SAINT-SAVIN Saint-Savin

dimanche 2 août 2026 · SAINT-SAVIN · Saint-Savin

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
SAINT-SAVIN
Adresse
Abbatiale
Ville
65400 Saint-Savin
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
25 25 Tarif de base plein tarif

Saint-Savin

Festival de Musique Ancienne, récital d’orgue par Frédéric Muñoz

SAINT-SAVIN Abbatiale Saint-Savin Hautes-Pyrénées

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 20:30:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Le Festival de Musique Ancienne se consacre à faire connaître la musique du Baroque au Romantisme sur instruments d’époque, ainsi qu’à mettre en valeur le riche patrimoine architectural du Lavedan à travers les églises baroques de la région.
Recital d’orgue par Frédéric Muñoz
Hymnes et Danses ibériques et du Nouveau Monde des Origines à nos Jours OEuvres de Bocanegra, Casals, Anonymes Arabo-Andalous, Urreda, Cabezon, Ravel, Vivaldi, Livre de Saint-Guilhem, Piazzolla).   .

SAINT-SAVIN Abbatiale Saint-Savin 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Early Music Festival is dedicated to promoting music from the Baroque to the Romantic period on period instruments, as well as to highlighting the rich architectural heritage of the Lavedan region through the Baroque churches of the region.

L’événement Festival de Musique Ancienne, récital d’orgue par Frédéric Muñoz Saint-Savin a été mis à jour le 2026-03-31 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

À voir aussi à Saint-Savin (Hautes-Pyrénées)