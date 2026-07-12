Festival de Musique Ancienne, récital d’orgue par Frédéric Muñoz SAINT-SAVIN Saint-Savin
dimanche 2 août 2026 · SAINT-SAVIN · Saint-Savin
Informations pratiques
Saint-Savin
Festival de Musique Ancienne, récital d’orgue par Frédéric Muñoz
SAINT-SAVIN Abbatiale Saint-Savin Hautes-Pyrénées
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 20:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Le Festival de Musique Ancienne se consacre à faire connaître la musique du Baroque au Romantisme sur instruments d’époque, ainsi qu’à mettre en valeur le riche patrimoine architectural du Lavedan à travers les églises baroques de la région.
Recital d’orgue par Frédéric Muñoz
Hymnes et Danses ibériques et du Nouveau Monde des Origines à nos Jours OEuvres de Bocanegra, Casals, Anonymes Arabo-Andalous, Urreda, Cabezon, Ravel, Vivaldi, Livre de Saint-Guilhem, Piazzolla). .
SAINT-SAVIN Abbatiale Saint-Savin 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Early Music Festival is dedicated to promoting music from the Baroque to the Romantic period on period instruments, as well as to highlighting the rich architectural heritage of the Lavedan region through the Baroque churches of the region.
L’événement Festival de Musique Ancienne, récital d’orgue par Frédéric Muñoz Saint-Savin a été mis à jour le 2026-03-31 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
À voir aussi à Saint-Savin (Hautes-Pyrénées)
- Secrets de villages Saint-Savin voyage dans le temps face à un panorama de rêve ! SAINT-SAVIN Saint-Savin 12 juillet 2026
- Exposition de peintures Salle de l’ancienne mairie, à côté du cloître de l’Abbatiale de Saint-Savin Saint-Savin 13 juillet 2026
- Vernissage de l’exposition de peintures Salle de l’ancienne mairie, à côté du cloître de l’Abbatiale de Saint-Savin Saint-Savin 13 juillet 2026
- FETE NATIONALE Saint-Savin 14 juillet 2026
- Projection Conférence La vie du bousquetin des pyrénées au fil des saisons Salle municipale, rez-de-chaussée de la Mairie, place Duhourcau Saint-Savin 14 juillet 2026