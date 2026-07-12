Festival de Musique Ancienne, récital d’orgue par Frédéric Muñoz SAINT-SAVIN Saint-Savin

Informations pratiques

Saint-Savin

Festival de Musique Ancienne, récital d’orgue par Frédéric Muñoz

SAINT-SAVIN Abbatiale Saint-Savin Hautes-Pyrénées

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 20:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Le Festival de Musique Ancienne se consacre à faire connaître la musique du Baroque au Romantisme sur instruments d’époque, ainsi qu’à mettre en valeur le riche patrimoine architectural du Lavedan à travers les églises baroques de la région.

Recital d’orgue par Frédéric Muñoz

Hymnes et Danses ibériques et du Nouveau Monde des Origines à nos Jours OEuvres de Bocanegra, Casals, Anonymes Arabo-Andalous, Urreda, Cabezon, Ravel, Vivaldi, Livre de Saint-Guilhem, Piazzolla). .

SAINT-SAVIN Abbatiale Saint-Savin 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

The Early Music Festival is dedicated to promoting music from the Baroque to the Romantic period on period instruments, as well as to highlighting the rich architectural heritage of the Lavedan region through the Baroque churches of the region.

L’événement Festival de Musique Ancienne, récital d’orgue par Frédéric Muñoz Saint-Savin a été mis à jour le 2026-03-31 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65