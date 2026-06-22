Fabrique ta mangeoire à écureuils Saint-Savin
Fabrique ta mangeoire à écureuils Saint-Savin mardi 4 août 2026.
Saint-Savin
Fabrique ta mangeoire à écureuils
2 rue de la Ganne Saint-Savin Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-04 12:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Tu aimes bricoler et découvrir les animaux ? Et si tu aidais l’écureuil à trouver refuge ? Discret mais très présent autour de nous, ce petit acrobate des arbres manque parfois d’endroits sûrs pour s’abriter, se reposer ou élever ses petits. Lors de cet atelier construis un abri spécialement pour lui, à partir de matériaux adaptés, en respectant ses habitudes naturelles. .
2 rue de la Ganne Saint-Savin 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 58 47 79 tourisme@latitude-nord-gironde.fr
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English : Fabrique ta mangeoire à écureuils
L’événement Fabrique ta mangeoire à écureuils Saint-Savin a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Latitude Nord Gironde
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