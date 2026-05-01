Marche séniors Devant la Salle Reggiani Le Tréport
Marche séniors Devant la Salle Reggiani Le Tréport vendredi 15 mai 2026.
Le Tréport
Marche séniors
Devant la Salle Reggiani 1 Rue Lucien Lavacry Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 14:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Marche gratuite.
Balade en groupe Allure tranquille pendant environ 2h.
En direction des hauteurs de Mers-les-Bains.
Inscription en mairie, places limitées.
Encadré par Gabriel, stagiaire BPJEPS APT. .
Devant la Salle Reggiani 1 Rue Lucien Lavacry Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 6 95 36 07 25
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English : Marche séniors
L’événement Marche séniors Le Tréport a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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