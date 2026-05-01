Marche séniors Devant la Salle Reggiani Le Tréport

Le Tréport

Marche séniors

Devant la Salle Reggiani 1 Rue Lucien Lavacry Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 14:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Marche gratuite.

Balade en groupe Allure tranquille pendant environ 2h.

En direction des hauteurs de Mers-les-Bains.

Inscription en mairie, places limitées.

Encadré par Gabriel, stagiaire BPJEPS APT. .

Devant la Salle Reggiani 1 Rue Lucien Lavacry Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 6 95 36 07 25

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English : Marche séniors

L’événement Marche séniors Le Tréport a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers