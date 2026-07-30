Marché Sérignolais Sérigné
dimanche 13 septembre 2026 · Sérigné
Informations pratiques
Sérigné
Marché Sérignolais
Centre-bourg Sérigné Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Marché et vide-grenier
Le rendez-vous de la rentrée à ne pas manquer !
Le Comité des Fêtes et l’APE ainsi que la commune de Sérigné vous donnent rendez-vous pour une journée conviviale et festive !
Grand vide-grenier
Marché des créateurs, artisans et producteurs locaux
Restauration sur place
Buvette toute la journée
Une ambiance chaleureuse, de belles découvertes et de bonnes affaires vous attendent !
Que vous soyez chineur, amateur de créations artisanales ou simplement à la recherche d’une belle sortie en famille, venez partager cette journée avec nous.
Renseignements pour le vide grenier
comitedesfetesdeserigne@gmail.com
07 81 69 73 84 .
Centre-bourg Sérigné 85200 Vendée Pays de la Loire +33 7 81 69 73 84 comitedesfetesdeserigne@gmail.com
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English :
March%E9 and Yard Sale
L’événement Marché Sérignolais Sérigné a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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