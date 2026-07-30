Informations pratiques

Sérigné

Marché Sérignolais

Centre-bourg Sérigné Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Marché et vide-grenier

Le rendez-vous de la rentrée à ne pas manquer !

Le Comité des Fêtes et l’APE ainsi que la commune de Sérigné vous donnent rendez-vous pour une journée conviviale et festive !

Grand vide-grenier

Marché des créateurs, artisans et producteurs locaux

Restauration sur place

Buvette toute la journée

Une ambiance chaleureuse, de belles découvertes et de bonnes affaires vous attendent !

Que vous soyez chineur, amateur de créations artisanales ou simplement à la recherche d’une belle sortie en famille, venez partager cette journée avec nous.

Renseignements pour le vide grenier

comitedesfetesdeserigne@gmail.com

07 81 69 73 84 .

Centre-bourg Sérigné 85200 Vendée Pays de la Loire +33 7 81 69 73 84 comitedesfetesdeserigne@gmail.com

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English :

March%E9 and Yard Sale

L’événement Marché Sérignolais Sérigné a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin