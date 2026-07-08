Marche solidaire Aventur’ose à Fougerolles-du-Plessis Fougerolles-du-Plessis
dimanche 11 octobre 2026 · Fougerolles-du-Plessis
Informations pratiques
Fougerolles-du-Plessis
Marche solidaire Aventur’ose à Fougerolles-du-Plessis
Rue Moroge Fougerolles-du-Plessis Mayenne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11 13:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Marche solidaire organisée par Aventur’Ose à Fougerolles-du-Plessis
Bienvenue à la 6ème édition de la marche rose Fougerollaise.
Marche solidaire et familiale au profit de la lutte contre le cancer.
Au choix 3, 8 ou 16 km.
Le départ se fait ensemble car ensemble on va plus loin .
N’oubliez pas votre touche de rose et votre bonne humeur !
Billetterie sur HelloAsso CLIQUER ICI. .
Rue Moroge Fougerolles-du-Plessis 53190 Mayenne Pays de la Loire
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English :
Solidarity walk organized by Aventur’Ose in Fougerolles-du-Plessis
L’événement Marche solidaire Aventur’ose à Fougerolles-du-Plessis Fougerolles-du-Plessis a été mis à jour le 2026-07-08 par Bocage Mayennais Tourisme
À voir aussi à Fougerolles-du-Plessis (Mayenne)
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