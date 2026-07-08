Informations pratiques

Fougerolles-du-Plessis

Marche solidaire Aventur’ose à Fougerolles-du-Plessis

Rue Moroge Fougerolles-du-Plessis Mayenne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:00:00

fin : 2026-10-11 13:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Marche solidaire organisée par Aventur’Ose à Fougerolles-du-Plessis

Bienvenue à la 6ème édition de la marche rose Fougerollaise.

Marche solidaire et familiale au profit de la lutte contre le cancer.

Au choix 3, 8 ou 16 km.

Le départ se fait ensemble car ensemble on va plus loin .

N’oubliez pas votre touche de rose et votre bonne humeur !

Billetterie sur HelloAsso CLIQUER ICI. .

Rue Moroge Fougerolles-du-Plessis 53190 Mayenne Pays de la Loire

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English :

Solidarity walk organized by Aventur’Ose in Fougerolles-du-Plessis

L’événement Marche solidaire Aventur’ose à Fougerolles-du-Plessis Fougerolles-du-Plessis a été mis à jour le 2026-07-08 par Bocage Mayennais Tourisme