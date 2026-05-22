Seignosse

Marche sportive en forêt

En forêt au départ du sentier vert Seignosse Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 09:30:00

fin : 2026-07-09 10:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Guidé par Emma, coach diplômée, profitez d’un parcours avec dénivelé pour booster votre forme dans un cadre naturel stimulant et ressourçant.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

Guidé par Emma, coach diplômée, profitez d’un parcours avec dénivelé pour booster votre forme dans un cadre naturel stimulant et ressourçant.Elle vous accompagne pas à pas, adapte le rythme et partage ses conseils pour une pratique efficace et agréable.Une expérience revitalisante, idéale pour renforcer votre condition physique et vous ressourcer pleinement au cœur de la forêt.Au départ du sentier vert. De 9h30 à 10h30.8€ par participant.Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.A partir de 16 ans.A prévoir une tenue adaptée et chaussures de sport, une gourde d’eau et une protection solaire. .

En forêt au départ du sentier vert Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15

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English : Marche sportive en forêt

Guided by Emma, a qualified coach, take advantage of a challenging course to boost your fitness in a stimulating and rejuvenating natural setting.

Registration required at the Tourist Office.

L’événement Marche sportive en forêt Seignosse a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Seignosse