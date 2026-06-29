Marché traditionnel Amou
dimanche 16 août 2026 · Amou
Informations pratiques
Amou
Marché traditionnel
Place de la Técouère Amou Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 08:00:00
fin : 2026-08-16 12:30:00
Date(s) :
2026-08-16
Le marché d’Amou, marché Dominical, se tient le matin sur la place de la Técouère à l’ombre de platanes centenaires.
Produits fermiers, saveurs locales, senteurs et couleurs sont au rendez-vous de ces instants gourmands, faits de rencontres et de convivialité.
Le marché d’Amou, marché Dominical, se tient le matin sur la place de la Técouère à l’ombre de platanes centenaires.
Produits fermiers, saveurs locales, senteurs et couleurs sont au rendez-vous de ces instants gourmands, faits de rencontres et de convivialité. .
Place de la Técouère Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 00 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché traditionnel
The Amou market, Sunday market, is held in the morning on the Place de la Técouère in the shade of century-old plane trees.
Farm products, local flavors, scents and colors are at the rendezvous of these gourmet moments, made of encounters and conviviality.
L’événement Marché traditionnel Amou a été mis à jour le 2026-06-29 par Landes Chalosse
À voir aussi à Amou (Landes)
- Marché traditionnel Amou 12 juillet 2026
- Concert AVANTI Amou 16 juillet 2026
- Marché traditionnel Amou 19 juillet 2026
- Course landaise Amou 19 juillet 2026
- Course landaise Amou 20 juillet 2026