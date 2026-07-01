Informations pratiques

Amou

Visite patrimoniale en calèche

Amou Landes

Tarif : 16.5 – 16.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 09:30:00

fin : 2026-08-09 12:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Venez faire une visite patrimoniale en calèche du village d’Amou. Découvrez le patrimoine et l’histoire d’Amou en vous baladant en calèche dans les ruelles du village d’Amou.

Sur réservation

Venez faire une visite patrimoniale en calèche du village d’Amou. Découvrez le patrimoine et l’histoire d’Amou en vous baladant en calèche dans les ruelles du village d’Amou.

Sur réservation .

Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine bondominique40330@gmail.com

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English : Visite patrimoniale en calèche

Come take a heritage tour by horse-drawn carriage through the village of Amou. Discover Amou’s heritage and history as you stroll through the village’s narrow streets in a horse-drawn carriage.

By reservation only

L’événement Visite patrimoniale en calèche Amou a été mis à jour le 2026-07-01 par Landes Chalosse