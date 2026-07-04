AGENDA · Guéthary
Marché traditionnel Guéthary
dimanche 30 août 2026 · Guéthary
Informations pratiques
Guéthary
Marché traditionnel
Avenue du Général de Gaulle Guéthary Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:30:00
fin : 2026-08-30 13:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Marché hebdomadaire .
Avenue du Général de Gaulle Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 57 83 mairie@guethary.fr
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English : Marché traditionnel
L’événement Marché traditionnel Guéthary a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque
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