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AGENDA · Guéthary

Marché traditionnel Guéthary

dimanche 30 août 2026 · Guéthary

Marché traditionnel Guéthary

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Avenue du Général de Gaulle
Ville
64210 Guéthary
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Guéthary

Marché traditionnel

Avenue du Général de Gaulle Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:30:00
fin : 2026-08-30 13:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Marché hebdomadaire   .

Avenue du Général de Gaulle Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 57 83  mairie@guethary.fr

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English : Marché traditionnel

L’événement Marché traditionnel Guéthary a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque

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