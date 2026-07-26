MARCHE TRADITIONNEL PLEIN VENT POUJOL SUR ORB Le Poujol-sur-Orb
dimanche 26 juillet 2026 · Le Poujol-sur-Orb
Informations pratiques
Le Poujol-sur-Orb
MARCHE TRADITIONNEL PLEIN VENT POUJOL SUR ORB
Le Poujol-sur-Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26 2026-08-09 2026-08-23 2026-09-06 2026-09-20
MARCHE TRADITIONNEL PLEIN VENT
Organisé par l’association L’ Authentik Grand Orb
Les 1er et 3ème dimanche du mois de 9h à 13h
Tel 06-15-87-29-11 Valérie
06-25-81-13-96 Marie
MARCHE TRADITIONNEL PLEIN VENT
Organisé par l’association L’ Authentik Grand Orb
Les 1er et 3ème dimanche du mois de 9h à 13h
Tel 06 15 87 29 11 Valérie
06 25 81 13 96 Marie .
Le Poujol-sur-Orb 34600 Hérault Occitanie +33 6 15 87 29 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : MARCHE TRADITIONNEL PLEIN VENT POUJOL SUR ORB
TRADITIONAL OPEN-AIR WALK
Organized by the association L’ Authentik Grand Orb
1st and 3rd Sundays of the month, 9am to 1pm
L’événement MARCHE TRADITIONNEL PLEIN VENT POUJOL SUR ORB Le Poujol-sur-Orb a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
À voir aussi à Le Poujol-sur-Orb (Hérault)
- CINÉMA PLEIN AIR LE CLAN Le Poujol-sur-Orb 7 août 2026
- CONCERT LYRIQUE Le Poujol-sur-Orb 12 août 2026
- MARCHE AUX VINS ET À LA BIÈRE Le Poujol-sur-Orb 18 octobre 2026
- MARCHE SINISTRE Le Poujol-sur-Orb 1 novembre 2026
- MARCHE DE NOËL Le Poujol-sur-Orb 12 décembre 2026