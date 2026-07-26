UNIDIVERS LE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Poujol-sur-Orb

MARCHE TRADITIONNEL PLEIN VENT POUJOL SUR ORB Le Poujol-sur-Orb

dimanche 26 juillet 2026 · Le Poujol-sur-Orb

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Ville
34600 Le Poujol-sur-Orb
Département
Hérault
Tarif

Le Poujol-sur-Orb

MARCHE TRADITIONNEL PLEIN VENT POUJOL SUR ORB

Le Poujol-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26 2026-08-09 2026-08-23 2026-09-06 2026-09-20

MARCHE TRADITIONNEL PLEIN VENT
Organisé par l’association L’ Authentik Grand Orb
Les 1er et 3ème dimanche du mois de 9h à 13h
Tel 06-15-87-29-11 Valérie
06-25-81-13-96 Marie
MARCHE TRADITIONNEL PLEIN VENT
Organisé par l’association L’ Authentik Grand Orb
Les 1er et 3ème dimanche du mois de 9h à 13h
Tel 06 15 87 29 11 Valérie
06 25 81 13 96 Marie   .

Le Poujol-sur-Orb 34600 Hérault Occitanie +33 6 15 87 29 11 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : MARCHE TRADITIONNEL PLEIN VENT POUJOL SUR ORB

TRADITIONAL OPEN-AIR WALK
Organized by the association L’ Authentik Grand Orb
1st and 3rd Sundays of the month, 9am to 1pm

L’événement MARCHE TRADITIONNEL PLEIN VENT POUJOL SUR ORB Le Poujol-sur-Orb a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

À voir aussi à Le Poujol-sur-Orb (Hérault)