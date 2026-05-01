Marché vivant à l’étang de la Maratte Arceau Saint-Pierre-d’Oléron

Saint-Pierre-d’Oléron

Marché vivant à l’étang de la Maratte

Arceau 75 route d’Arceau Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Un dimanche au bord de l’étang pour célébrer la création locale, le bien-être et les rencontres !

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Arceau 75 route d’Arceau Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine cdt.oleron@gmail.com

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English :

A Sunday by the pond to celebrate local creativity, well-being and encounters!

L’événement Marché vivant à l’étang de la Maratte Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes