Marché vivant à l’étang de la Maratte Arceau Saint-Pierre-d’Oléron
Marché vivant à l’étang de la Maratte Arceau Saint-Pierre-d’Oléron dimanche 24 mai 2026.
Saint-Pierre-d’Oléron
Marché vivant à l’étang de la Maratte
Arceau 75 route d’Arceau Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:30:00
Date(s) :
2026-05-24
Un dimanche au bord de l’étang pour célébrer la création locale, le bien-être et les rencontres !
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Arceau 75 route d’Arceau Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine cdt.oleron@gmail.com
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English :
A Sunday by the pond to celebrate local creativity, well-being and encounters!
L’événement Marché vivant à l’étang de la Maratte Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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