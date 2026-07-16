Informations pratiques

Connangles

Marche/VTT

Le bourg Connangles Connangles Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Randonnée pédestre

8 et 12km: 5€

17km: 7€



VTT

22km: 5€

39km: 8€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 07:00:00

fin : 2026-08-09 10:00:00

Date(s) :

2026-08-09

L’AICA DE Connangles et Berbezit organise une randonnée marche et VTT à Connangles avec plusieurs parcours disponibles (8, 12, 17 km pour la marche ; 22, 39 km pour le VTT). Départ libre de 7h à 10h après inscription.

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Le bourg Connangles Connangles 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 03 64 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The AICA of Connangles and Berbezit is organizing a hiking and mountain biking event in Connangles, with several routes available (8, 12, and 17 km for hiking; 22 and 39 km for mountain biking). Self-paced start between 7 a.m. and 10 a.m. after registration.

L’événement Marche/VTT Connangles a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay