Marche/VTT Le bourg Connangles
dimanche 9 août 2026 · Le bourg · Connangles
Informations pratiques
Connangles
Marche/VTT
Le bourg Connangles Connangles Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Randonnée pédestre
8 et 12km: 5€
17km: 7€
VTT
22km: 5€
39km: 8€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 07:00:00
fin : 2026-08-09 10:00:00
Date(s) :
2026-08-09
L’AICA DE Connangles et Berbezit organise une randonnée marche et VTT à Connangles avec plusieurs parcours disponibles (8, 12, 17 km pour la marche ; 22, 39 km pour le VTT). Départ libre de 7h à 10h après inscription.
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Le bourg Connangles Connangles 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 03 64 53
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English :
The AICA of Connangles and Berbezit is organizing a hiking and mountain biking event in Connangles, with several routes available (8, 12, and 17 km for hiking; 22 and 39 km for mountain biking). Self-paced start between 7 a.m. and 10 a.m. after registration.
L’événement Marche/VTT Connangles a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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