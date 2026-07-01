AGENDA · Vonnas
Marchée nocturne Vonnas
vendredi 24 juillet 2026 · Vonnas
Informations pratiques
Vonnas
Marchée nocturne
place Ferdinand de Béost Vonnas Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 17:00:00
fin : 2026-07-24 23:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Marché de producteurs, buvette, restauration et ambiance musicale
.
place Ferdinand de Béost Vonnas 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr
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English :
Farmers’ market, refreshment stand, food vendors, and live music
L’événement Marchée nocturne Vonnas a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle
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