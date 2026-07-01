Informations pratiques

Vonnas

Marchée nocturne

place Ferdinand de Béost Vonnas Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 17:00:00

fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Marché de producteurs, buvette, restauration et ambiance musicale

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place Ferdinand de Béost Vonnas 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

Farmers’ market, refreshment stand, food vendors, and live music

L’événement Marchée nocturne Vonnas a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle