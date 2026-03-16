Pro Brass 30ème Festival Cuivres en Dombes

Château de Béost Vonnas Ain

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Réservé aux enfants à partir de 5 ans et sur présentation d’un justificatif aux demandeurs d’emploi et étudiants de de 26 ans, y compris scolaires.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 21:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Le château de Béost est un écrin parfait pour Pro Brass. Cet ensemble de Cuivres et percussions tout droit venu d’Autriche est mythique et absent de la scène française depuis de nombreuses années.

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Château de Béost Vonnas 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 30 64 28 contact@cuivresendombes.org

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English :

The Château de Béost is the perfect setting for Pro Brass. This legendary brass and percussion ensemble from Austria has been absent from the French scene for many years.

L’événement Pro Brass 30ème Festival Cuivres en Dombes Vonnas a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle