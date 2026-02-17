Marcher dans le vent Cie En attendant… Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

Informations pratiques

Château-Gontier-sur-Mayenne

Marcher dans le vent Cie En attendant…

Théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 18:30:00

fin : 2026-11-17

Date(s) :

2026-11-17

Une forêt monumentale s’invite dans une chambre d’enfant pour une odyssée intime et sensorielle où le silence se métamorphose en chant de liberté. Une aventure à hauteur d’enfant.

Camille ne parle pas, mais Camille crée. Seule dans sa chambre, elle bâtit une forêt miniature qui, peu à peu, envahit tout l’espace pour devenir un terrain d’exploration grandiose. Dans ce décor qui se déploie comme un livre pop-up géant, notre jeune héroïne vit une transformation profonde. Ce spectacle, né de la rencontre entre le metteur en scène Jean-Philippe Naas et l’illustrateur Laurent Moreau, est une célébration du pouvoir de l’imaginaire. Entre poésie visuelle et douceur sonore, chaque tableau invite à écouter ce qui se murmure dans nos têtes. Un théâtre graphique à la fois épuré et foisonnant où chaque détail compte et nourrit l’émerveillement. Un vrai grand spectacle pour les petits !

Spectacle proposé dans le cadre de la quinzaine de la parentalité, organisée par le centre social Le PEPS du Pays de Château-Gontier du 9 au 21 novembre 2026 Grandir ensemble des premiers pas à l’adolescence .

scolaire:

TPS > CP

lundi 16 novembre 2026 10h00

Théâtre des Ursulines

lundi 16 novembre 2026 14h30

Théâtre des Ursulines

mardi 17 novembre 2026 10h00

Théâtre des Ursulines

à partir de 3 ans

durée 40 min

placement numéroté

tarif unique 6 € .

Théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

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English :

A monumental force makes its way into a child’s bedroom for an intimate, sensory odyssey where silence transforms into a song of freedom. An adventure at a child’s eye level.

L’événement Marcher dans le vent Cie En attendant… Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-08-13 par SUD MAYENNE