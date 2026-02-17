Marcher dans le vent Cie En attendant… Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne
mardi 17 novembre 2026 · Théâtre des Ursulines · Château-Gontier-sur-Mayenne
Informations pratiques
Château-Gontier-sur-Mayenne
Marcher dans le vent Cie En attendant…
Théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 18:30:00
fin : 2026-11-17
Date(s) :
2026-11-17
Une forêt monumentale s’invite dans une chambre d’enfant pour une odyssée intime et sensorielle où le silence se métamorphose en chant de liberté. Une aventure à hauteur d’enfant.
Camille ne parle pas, mais Camille crée. Seule dans sa chambre, elle bâtit une forêt miniature qui, peu à peu, envahit tout l’espace pour devenir un terrain d’exploration grandiose. Dans ce décor qui se déploie comme un livre pop-up géant, notre jeune héroïne vit une transformation profonde. Ce spectacle, né de la rencontre entre le metteur en scène Jean-Philippe Naas et l’illustrateur Laurent Moreau, est une célébration du pouvoir de l’imaginaire. Entre poésie visuelle et douceur sonore, chaque tableau invite à écouter ce qui se murmure dans nos têtes. Un théâtre graphique à la fois épuré et foisonnant où chaque détail compte et nourrit l’émerveillement. Un vrai grand spectacle pour les petits !
Spectacle proposé dans le cadre de la quinzaine de la parentalité, organisée par le centre social Le PEPS du Pays de Château-Gontier du 9 au 21 novembre 2026 Grandir ensemble des premiers pas à l’adolescence .
scolaire:
TPS > CP
lundi 16 novembre 2026 10h00
Théâtre des Ursulines
lundi 16 novembre 2026 14h30
Théâtre des Ursulines
mardi 17 novembre 2026 10h00
Théâtre des Ursulines
à partir de 3 ans
durée 40 min
placement numéroté
tarif unique 6 € .
Théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A monumental force makes its way into a child’s bedroom for an intimate, sensory odyssey where silence transforms into a song of freedom. An adventure at a child’s eye level.
L’événement Marcher dans le vent Cie En attendant… Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-08-13 par SUD MAYENNE
À voir aussi à Château-Gontier-sur-Mayenne (Mayenne)
- Stage tournage adultes Le Bocal LE BOCAL Atelier céramique Château-Gontier-sur-Mayenne 17 août 2026
- Festival Quel Cirque ! DANS L’OMBRE DES OISEAUX Cie Kadavresky Place André Counord Château-Gontier-sur-Mayenne 18 août 2026
- V and B Fest’, Château-Gontier-sur-Mayenne 20 août 2026
- ART TEA TIME Galerie Encre & Argile Château-Gontier-sur-Mayenne 20 août 2026
- Stage modelage adultes enfants- Le Bocal LE BOCAL Atelier céramique Château-Gontier-sur-Mayenne 25 août 2026