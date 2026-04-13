MARCHER LA VILLE: A L’écoute de la ville, Autre lieu, Genève
MARCHER LA VILLE: A L’écoute de la ville, Autre lieu, Genève mercredi 6 mai 2026.
MARCHER LA VILLE: A L’écoute de la ville Mercredi 6 mai, 17h00 Autre lieu
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T17:00:00+02:00 – 2026-05-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-06T17:00:00+02:00 – 2026-05-06T19:00:00+02:00
Comment les sons et les bruits nous impactent ? Genève, compte parmi les villes suisses les plus touchées. Le bruit, inégalité urbaine invisible, façonne nos usages . C’est aussi un enjeu de santé publique. Marchez avec un acousticien, comprenez, comparez et apprenez à habiter l’espace par l’oreille. Inscription ouverte à 22 personnes.
INSCRIVEZ-VOUS ICI
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://ecouterlaville-saintjean.eventwise.ch/inscription-9593/fr »}] [{« link »: « https://ecouterlaville-saintjean.eventwise.ch/inscription-9593/fr »}]
Dans le cadre de son anneé de mairie, Alfonso Gomez a souhaité proposer des marches collectives et participatives pour créer des moments de rencontres et de partage.
© Ville de Genève / Mathilde Veuthey
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