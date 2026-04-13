MARCHER LA VILLE: A L’écoute de la ville, Autre lieu, Genève

MARCHER LA VILLE: A L’écoute de la ville Mercredi 6 mai, 17h00 Autre lieu

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T17:00:00+02:00 – 2026-05-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T17:00:00+02:00 – 2026-05-06T19:00:00+02:00

Comment les sons et les bruits nous impactent ? Genève, compte parmi les villes suisses les plus touchées. Le bruit, inégalité urbaine invisible, façonne nos usages . C’est aussi un enjeu de santé publique. Marchez avec un acousticien, comprenez, comparez et apprenez à habiter l’espace par l’oreille. Inscription ouverte à 22 personnes.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://ecouterlaville-saintjean.eventwise.ch/inscription-9593/fr »}] [{« link »: « https://ecouterlaville-saintjean.eventwise.ch/inscription-9593/fr »}]

Dans le cadre de son anneé de mairie, Alfonso Gomez a souhaité proposer des marches collectives et participatives pour créer des moments de rencontres et de partage.

© Ville de Genève / Mathilde Veuthey