MARCHER LA VILLE: Bain de forêt au Parc Bertrand, Autre lieu, Genève
MARCHER LA VILLE: Bain de forêt au Parc Bertrand, Autre lieu, Genève dimanche 3 mai 2026.
MARCHER LA VILLE: Bain de forêt au Parc Bertrand Dimanche 3 mai, 09h30 Autre lieu
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-03T09:30:00+02:00 – 2026-05-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-05-03T09:30:00+02:00 – 2026-05-03T11:00:00+02:00
Reconnu scientifiquement, le bain de forêt qui s’articule autour de marches lentes, de temps méditatifs et d’activités sensorielles, contribue notamment à la réduction du stress, au renforcement du système immunitaire, ainsi qu’au soutien de la santé cardiovasculaire.
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Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://bain-de-foret-bertrand.eventwise.ch/inscription-9592/fr »}] [{« link »: « https://bain-de-foret-bertrand.eventwise.ch/inscription-9592/fr »}]
Dans le cadre de son année de mairie, Alfonso Gomez a souhaité proposer des marches collectives et participatives pour créer des moments de rencontres et de partage.
© Ville de Genève / Mathilde Veuthey
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