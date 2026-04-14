MARCHER LA VILLE: Bain de forêt au Parc Bertrand, Autre lieu, Genève

MARCHER LA VILLE: Bain de forêt au Parc Bertrand Dimanche 3 mai, 09h30 Autre lieu

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T09:30:00+02:00 – 2026-05-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-05-03T09:30:00+02:00 – 2026-05-03T11:00:00+02:00

Reconnu scientifiquement, le bain de forêt qui s’articule autour de marches lentes, de temps méditatifs et d’activités sensorielles, contribue notamment à la réduction du stress, au renforcement du système immunitaire, ainsi qu’au soutien de la santé cardiovasculaire.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://bain-de-foret-bertrand.eventwise.ch/inscription-9592/fr »}] [{« link »: « https://bain-de-foret-bertrand.eventwise.ch/inscription-9592/fr »}]

Dans le cadre de son année de mairie, Alfonso Gomez a souhaité proposer des marches collectives et participatives pour créer des moments de rencontres et de partage.

© Ville de Genève / Mathilde Veuthey