MARCHER LA VILLE: Balade d’un autre genre, Autre lieu, Genève

MARCHER LA VILLE: Balade d’un autre genre Samedi 9 mai, 10h00 Autre lieu

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T11:30:00+02:00

Fin : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T11:30:00+02:00

Envie de (re)découvrir la ville différemment ? De partir sur les traces des femmes qui ont marqué l’Histoire de la ville de Genève ? Alors, rejoignez l’Association « Women in the City » le 9 mai pour une balade d’un autre genre, à mi-chemin entre le jeu de piste et la visite guidée ! L’après-midi, le collectif « Eclairage public » réserve quelques surprises pour ouvrir le débat et échanger en fin de parcours.

Parcours court pour les familles

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://balade-autre-genre.eventwise.ch/inscription-9604/fr »}] [{« link »: « https://balade-autre-genre.eventwise.ch/inscription-9604/fr »}]

Dans le cadre de son année de mairie, Alfonso Gomez a souhaité proposer des marches collectives et participatives pour créer des moments de rencontres et de partage.

© Ville de Genève / Mathilde Veuthey