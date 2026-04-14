MARCHER LA VILLE: Balade d’un autre genre, Autre lieu, Genève
MARCHER LA VILLE: Balade d’un autre genre, Autre lieu, Genève samedi 9 mai 2026.
MARCHER LA VILLE: Balade d’un autre genre Samedi 9 mai, 10h00 Autre lieu
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T11:30:00+02:00
Fin : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T11:30:00+02:00
Envie de (re)découvrir la ville différemment ? De partir sur les traces des femmes qui ont marqué l’Histoire de la ville de Genève ? Alors, rejoignez l’Association « Women in the City » le 9 mai pour une balade d’un autre genre, à mi-chemin entre le jeu de piste et la visite guidée ! L’après-midi, le collectif « Eclairage public » réserve quelques surprises pour ouvrir le débat et échanger en fin de parcours.
Parcours court pour les familles
INSCRIVEZ-VOUS ICI
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://balade-autre-genre.eventwise.ch/inscription-9604/fr »}] [{« link »: « https://balade-autre-genre.eventwise.ch/inscription-9604/fr »}]
Dans le cadre de son année de mairie, Alfonso Gomez a souhaité proposer des marches collectives et participatives pour créer des moments de rencontres et de partage.
© Ville de Genève / Mathilde Veuthey
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