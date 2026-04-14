MARCHER LA VILLE: Danser la ville, Autre lieu, Genève
MARCHER LA VILLE: Danser la ville, Autre lieu, Genève dimanche 26 avril 2026.
MARCHER LA VILLE: Danser la ville Dimanche 26 avril, 15h00 Autre lieu
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T15:00:00+02:00 – 2026-04-26T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-26T15:00:00+02:00 – 2026-04-26T16:30:00+02:00
Danser la Ville, c’est une joyeuse transgression et une réappropriation de l’ espace public comme une invitation à se réunir pour vivre quelque chose ensemble ! Une marche qui devient chorégraphie et où les passant.es deviennent partenaires. Pas besoin d’être danseur ou danseuse : chacun.e apporte son geste, son regard. Amenez vos paillettes ou venez comme vous voulez, nous vous fournissons un casque Silent Disco pour une heure de balade dansée.
Une déambulation de et par le Collectif du Feu de dieu
Danseuses : Ambre Pini & Violeta Hodgers
Dès 8 ans / Venez pailleté et léger
Important: venir avec une pièce d’identité
INSCRIVEZ-VOUS ICI
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://danser-la-ville.eventwise.ch/inscription-9590/fr »}] [{« link »: « https://danser-la-ville.eventwise.ch/inscription-9590/fr »}]
Dans le cadre de son année de mairie, Alfonso Gomez a souhaité proposer des marches collectives et participatives pour créer des moments de rencontres et de partage.
© Ville de Genève / Mathilde Veuthey
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