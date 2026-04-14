MARCHER LA VILLE: Entre ciel et terre, Autre lieu, Genève

MARCHER LA VILLE: Entre ciel et terre Dimanche 10 mai, 10h00 Autre lieu

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T11:30:00+02:00

Fin : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T11:30:00+02:00

Tout au long du parcours, nous serons invité.es à porter notre attention sur ce qui nous entoure et sur ce qui se passe en nous. Des pauses ponctueront la marche pour explorer des mouvements doux, des gestes simples et des exercices d’attention inspirés de pratiques traditionnelles.

L’expérience débute au parc Beaulieu, où nous rencontrerons les majestueux Cèdres du Liban. Elle se poursuivra sur un tronçon de la coulée verte pour aboutir au chemin des Crêts, haut-lieu de contemplation sur Genève et le Mont-Blanc.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://entrecieletterre.eventwise.ch/inscription-9669/fr »}] [{« link »: « https://entrecieletterre.eventwise.ch/inscription-9669/fr »}]

Entre ciel et terre, cette expérience nous invite à habiter pleinement notre corps en marchant, à affiner nos perceptions et à découvrir des outils concrets pour cultiver notre bien-être au quotidien.

© Ville de Genève / Mathilde Veuthey